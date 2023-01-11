Дорогущий «инопланетный» деликатес выбросило на пляж британского курорта Борнмут

Странные морепродукты стоимостью в тысячу фунтов стерлингов принесло на берег в минувшие выходные.

Прогуливаясь по морскому побережью фотограф Джон Дженнингс внезапно обнаружил нечто странное возле пирса Боскомб.

Любопытство взяло верх над страхом, и Джон приблизился к необычному объекту, который, очевидно, вынесло на берег во время шторма.

Это оказались гусиные ракушки, облепившие бревно примерно метровой длины. Конечно же, Дженнингс не преминул сфотографировать такое чудо.

Эксперты из Борнмутского университета рассказали, что гусиные ракушки обитают исключительно в море, и обычно их можно увидеть на побережье только когда они дрейфуют на обломках дерева либо на бортах кораблей.

Гусиные усоногие являются разновидностью ракообразных и родственниками омаров и крабов. У них есть мясистый длинный стебель с белой меловой оболочкой, в которой спрятано основное тело.

Гусиные ракушки считаются во многих странах редким деликатесом, и их цена может достигать 80 фунтов стерлингов за килограмм.