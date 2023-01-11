Пушков: Запад загоняет себя в ловушку, обещая Киеву новую помощь
2023-01-11 01:24
Сенатор Алексей Пушков рассказал о ловушке, в которую попадаются западные страны, оказывая помощь Украине.
Представитель Совета федерации России Алексей Пушков утверждает, что новые обещания лидеров стран НАТО предоставить украинским войскам дополнительную военную помощь загоняет Запад в ловушку, поскольку государства Североатлантического альянса теряют пространство для манёвра и всё больше вовлекаются в конфликт.
По мнению Пушкова, несмотря на заявления западных политиков о нежелании НАТО войны с Россией, данный блок всё ближе подходит к опасной черте, эскалируя обстановку передачей пакетов помощи Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей