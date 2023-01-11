«РИА Новости»: вернувшийся из плена ВСУ ополченец ДНР рассказал о пытках

Российский военнопленный Леонид Кудрявцев утверждает, что находясь в украинском плены он систематически подвергался негуманным пыточным процедурам.

Репортёры газеты "РИА Новости" пообщались с военнопленным Донецкой Народной республики Леонидом Кудрявцевым, который в минувшем декабре был освобождён в результате российско-украинского обмена заключёнными в ходе боевых действий в регионе.

По словам опрошенного, который вступил в народное ополчение Донбасса ещё в 2015 году, сначала его завели в подвал для допроса, где долго били, позднее ударив ножом. Кудрявец утверждает, что после этого его насильно скрутили, отрезав один из пальцев. Позднее Леонида Кудрявцева пытали с помощью электрошокеров.