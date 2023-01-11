Зеленский выслал из страны четырех пророссийских депутатов Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский выслал четырех пророссийски настроенных депутатов, сообщает офис президента.

«Если чиновники решат служить не украинскому народу, а убийцам, приехавшим в Украину, то наши шаги будут адекватными», — заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении во вторник.

Согласно конституции, высылка производилась на основании информации спецслужб СБУ и миграционной службы, сказал Зеленский.

«Наши службы работают», — добавил Президент.

Украинский паспорт был аннулирован у народного депутата Виктора Медвечука, прибывшего в Россию в сентябре в рамках обмена пленными. Еще трое депутатов также находятся в России.

Все четверо представляли партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая была запрещена на Украине с началом СВО.

