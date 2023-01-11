Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех пророссийских депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем вечернем обращении во вторник, что лишил четырех пророссийских политиков украинского гражданства.

"На основании материалов, подготовленных украинской государственной службой безопасности и миграционной службой, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение лишить гражданства четырех человек. Среди них Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач", - сообщил Зеленский, которого цитирует "Укринформ".

Все четверо представляли партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая была запрещена после российского вторжения в феврале 2022 года.

"Укринформ" указывает, что, по словам президента, это не последние подобные решения.

Последние два десятилетия Медведчук считается лоббистом Кремля в Украине. Он имел тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным. В 2003 году Путин стал крестным отцом дочери Медведчука. В последние годы политик был одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", представленной в украинском парламенте и считающейся партией, поддерживающей интересы Москвы.

После начала СВО в феврале 2022, Медведчук, обвиненный Киевом в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста, но попал в плен. Медведчук был передан российской стороне в рамках обмена пленными в сентябре прошлого года в аэропорту Анкары.