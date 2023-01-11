В ВСУ сообщили о чудовищных потерях в боях за Соледар

Украинская армия ведет бои за Соледар и уже, по сообщению западных СМИ, не считает потери.

Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Вооруженных силах Украины, украинские части в боях за Соледар несут огромные потери.

По заявлению западного источника, ВСУ уже буквально перестали подсчитывать понесенные потери.

"Военные силы Украины потерпели чудовищные потери в Соледаре — погибших даже не считают", - сообщает телеканал.