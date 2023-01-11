В Службе внешней разведки России ответили на слухи об отставке Нарышкина
2023-01-11 11:37
В пресс-службе СВР России прокомментировали появившиеся слухи об отставке своего главы Сергея Нарышкина.
Появившитеся в некоторых средствах массовой информации слухи об отставке главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе СВР.
"Досужие размышления и вымысел. Без комментариев", - заявили в СВР.
Сергей Нарышкин возглавляет Службу внешней разведки с 5 октября 2016 года.
Опубликовано: Максим Алексеев