Штаб ДНР: вслед за Соледаром освобожден поселок Подгородное

Как заявил штаб Донецкой народной республики в своем официальном телеграм-канале, российские войска вскоре после освобождения Соледара заняли также поселок Подгородное.

В публикации сообщается, что по состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Подгородное. Данный поселок с северной стороны прилегает к Артемовску, находящемуся в нескольких километрах к юго-западу от Соледара — который расположен в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом месте вооруженные силы Украины ранее создали мощные укрепления.

Взятие данного населенного пункта позволит перерезать прямой путь снабжения между городами Артемовск и Северск, а также обойти Артемовск с северной стороны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что в сражении за ДНР наступил переломный момент.