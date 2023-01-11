Представитель ВГВ ВСУ отрицает сообщение о взятии Соледара ВС России

Представитель восточной группировки войск ВСУ отрицает факт нахождения города под полным контролем российской армии.

Подразделения украинской армии продолжают удерживать город Соледар Бахмутского района, сообщения о взятии города под контроль российской армии не соответствует действительности, заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Россияне утверждают, что город взят под контроль, но это не так. Более подробная информация поступит в ближайшее время, - сказал он.

Череватый поставил под сомнение подлинность фотографий, где военнослужащие российской армии находятся в шахтах Соледара. Представитель ВСУ заявил, что снимки идентифицированы и сделаны они в шахтах в районе Владимировки в Донецкой области.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов "не спешить" и "дождаться официального сообщения об освобождении Соледара.