Все либо ничего: эксперты рассказали все об опасности перфекционизма

В человеке перфекционизм проявляется тем, что он всегда не уверен в результате своего труда, для него важна оценка его деятельности окружающими.

О перфекционизме говорить стали относительно недавно. Что же это такое?

В психологии перфекционизм - это убеждение человека в том, что идеал может и должен быть достигнут. И что несовершенный результат работы права на существование не имеет. Перфекционизмом также это стремление убрать всё «лишнее» либо сделать «неровный» предмет «ровным».

В человеке перфекционизм проявляется тем, что он всегда не уверен в результате своего труда, для него важна оценка его деятельности окружающими. Ошибка для него - провал, а движение к цели сопряжено не с желанием развития и роста, а со страхом неодобрения. Его главный девиз: все или ничего.

Какие реакции свидетельсвуют о наличии черт перфекционизма? Завышенный относительно индивидуальных возможностей уровень притязаний, т.е. чрезмерное требование к себе - в плане количества и качества работы, скорости исполнения, возможности владения собой в самых разных жизненных ситуациях.

Сюда можно добавить категоричную, «черно-белую» оценку результата своей деятельности, полное игнорирование достижений, а также обесценивание успехов. Такая позиция касается глобально всех аспектов жизни.

Должно насторожить постоянное сравнение себя с другими людьми, причем по самой высшей планке: для этого выбираются самые знаменитые и успешные. Ощущение собственного несоответствия представлениям других людей о себе, предвкушение публичного разоблачения тоже - повод задуматься.

В этом перечне также - чрезмерное требование к другим, завышенные ожидания в их отношении.

Но, если есть внутренний отклик с перечисленными признаками перфекционизма - ещё не конец света! Работа над собой - это необходимость и норма жизни.

Как избавиться от таких сдерживающих факторов развития? Нужно отслеживать свои мысли, эмоции, контролировать свои реакции. Нарабатывать новые навыки, применять новые знания.

Психологи и психотерапевты считают, что перфекционизм имеет ряд деструктивных последствий для человека. Эмоциональный дискомфорт, межличностные трения, а то и суицидальный риск – это еще не полный список деструктивных последствий перфекционизма. Оказывается, перфекционистские установки препятствуют и получению помощи.

Феноменология перфекционизма включает проявления страха – неудачи, ошибки, публичного “разоблачения”, несоответствия высоким ожиданиям других и так далее.

Но на самом деле каждый человек обладает огромными ресурсами, необходимыми для использовать в своей жизни. Потому надо пробовать, ошибаться и получать опыт, двигаться к поставленным целям.