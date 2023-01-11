Знаменитый салат "Селедка под шубой": кто и когда его придумал

Любимое блюдо миллионов, постоянный атрибут новогоднего стола и других торжеств. Мало кто знает, как появился этот салат, по какому поводу и кем был приготовлен впервые.

Существует интересная легенда возникновения блюда, насколько она правдива, неизвестно, но внимания точно заслуживает.

В далеком 1918 г купец, которого звали Анастас Богомилов занимался трактирным бизнесом.

Заведения, расположенные в Москве и Твери, постоянно приносили убытки, что очень расстраивало владельца.

Посетители любили выпить, а с закусками было туго, хороших блюд в трактирах не подавали. Напившись, мужчины затевали драки и громили все подряд: мебель, окна, двери, посуду.

И тогда один из поваров Богомилова сочинил неведомый ранее рецепт.

Ингредиенты подбирались "со смыслом": сельдь как символ пролетариев, картошка - символ крестьянства, свекла цвета крови и знамени большевиков.

Заправлялось блюдо французским соусом провансаль. Подали такую закуску в первый раз накануне Нового 1919 года. Название тоже соответствовало духу времени: "Ш.У.Б.А".

Расшифровывалось оно так: "Шовинизму и Упадку - Бойкот и Анафема". Публика восприняла салат на ура.

Ели его с удовольствием, постоянно заказывали, хорошо закусывали, меньше пьянели. Как следствие, убытков у купца стало меньше, зато прибыль выросла.

Потом уже позабылись и эта история, и имена ПРокопцева (повар) и Богомилова. Блюдо народ окрестил "Селедкой под шубой", так его называют и до сих пор.

Основные ингредиенты остались неизменными. А вот к ним могут добавляться яйца, лук, сыр, укроп и прочие дополнительные элементы по желанию кулинара.