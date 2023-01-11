Глава Генштаба ВС РФ Герасимов назначен командующим войсками в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировки войск в Украине.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назначен главнокомандующим объединенной группировкой войск в Украине. Соответствующий приказ подписал Министр обороны Сергей Шойгу.
"Командующим объединенной группировкой войск назначен генерал армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Генералы Сергей Суровикин (Главком ВКС), Олег Салюков (Главком СВ) и Алексей Ким (Замначальника ГШ ВС) назначены заместителями командующего объединенной группировкой войск.
Опубликовано: Максим Алексеев
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