Минобороны США отметило повышение активности ВМС Китая вокруг Тайваня
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о повышении активности военных кораблей Китая у берегов Тайваня.
США отмечает возросшую активность военно-морского флота Китая у побережья Тайваня, но реальной угрозы вторжения в настоящий момент нет, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы видим возросшую активность китайских военных кораблей у берегов Тайваня. Но я сильно сомневаюсь в том, что они представляют реальную угрозу вторжения", - сказал Остин отвечая журналистам по итогам встречи в формате "2+2" глав МИД и обороны США и Японии.
Напряженность между США и Китаем вокруг Тайваня резко обострилась после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Пекин увидел в этом шаге со стороны Вашингтона попытку нарушить "принцип одного Китая", так как считает Тайвань своей провинцией.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Храмова Оксана
Как приучить себя не уступать чужим просьбам в ущерб себе: 5 способов ответить "нет"
Порой отказать человеку очень трудно. Вынужденное согласие дается тяжело, ведь надо делать то, что не хочется, иногда даже в ущерб себе. Но право отказать есть у каждого человека, никогда не стоит забывать об этом.Подробнее...
-
-