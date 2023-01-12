Минобороны США отметило повышение активности ВМС Китая вокруг Тайваня

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о повышении активности военных кораблей Китая у берегов Тайваня.

США отмечает возросшую активность военно-морского флота Китая у побережья Тайваня, но реальной угрозы вторжения в настоящий момент нет, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы видим возросшую активность китайских военных кораблей у берегов Тайваня. Но я сильно сомневаюсь в том, что они представляют реальную угрозу вторжения", - сказал Остин отвечая журналистам по итогам встречи в формате "2+2" глав МИД и обороны США и Японии.

Напряженность между США и Китаем вокруг Тайваня резко обострилась после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пекин увидел в этом шаге со стороны Вашингтона попытку нарушить "принцип одного Китая", так как считает Тайвань своей провинцией.