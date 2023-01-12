Сильвестр Сталлоне заявил о завершении актерской карьеры

Сильвестр Сталлоне в интервью IndieWire предположил, что роль в сериале "Король Талсы" может стать его актерской "лебединой песней".

Последняя роль Сильвестра Сталлоне — в сериале "Король Талсы". Звезда играет мафиози Дуайта «Генерала» Манфреди. Отбыв 25-летний срок, он возвращается в Нью-Йорк в надежде заслужить благодарность босса своей мафиозной семьи, интересы которой он держал на замке. Вместо этого его отправляют в провинциальную Талсу, которую он считает изгнанием. Однако он тут же берется за работу и организует собственную мафиозную ячейку, что кажется проще, чем казалось раньше.

В интервью IndieWire Сталлоне рассказал, что в настоящее время занимается разработкой других проектов.

Он рассказал, что его цель по-прежнему состоит в том, чтобы снять фильм об Эдгаре Аллане По. Сценарий этой биографии он написал в 1970-х, изначально хотел сам сыграть главную роль. Позже он предложил его Роберту Дауни-младшему. Голливуд, однако, не хотел, чтобы икона боевика сделала произведение о поэте и писателе 19-го века.

Также Сталлоне интересует сериал The Tenderloin ("Вырезка"). Он основан на реальной истории нью-йоркского полицейского Чарльза Беккера, возглавлявшего отряд, сражавшийся с итальянскими, еврейскими и ирландскими бандами в начале 20 века.

"Сомневаюсь, что я был бы в них. Думаю, это может быть моя лебединая песня", — предположил Сталлоне.

Напомним, что в прошлом году Сталлоне продюсировал и снялся в фильме "Самаритянин".

Основанный на оригинальной идее триллер повествует о мальчике, который пытается разгадать тайну исчезновения мифического супергероя. Оказывается, спустя более 20 лет после трагической аварии с его участием супергерой все еще жив.

"С возрастом ты становишься лучше. В тебе немного больше мудрости, ты можешь отпустить некоторые вещи. Может быть, память немного слаба, но со временем твои эмоции приобретают больший вес. Посмотри на мое лицо. Оно живое. Это видно по выступлениям, морщины позволяют вдохнуть немного больше серьезности в каждое слово, которое я говорю. Я думаю, что сегодня я лучше, чем когда-либо, я более расслаблен, я понимаю, как это работает, я не упускаю свои возможности", - отметил Сталлоне.