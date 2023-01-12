Макрон не будет просить прощения за колонизацию Алжира

Президент Франции Макрон пояснил в большом интервью алжирскому писателю Дауду, почему республике не стоит сегодня просить прощения за годы колонизации Алжира.

«Мне не нужно просить прощения, это не главное, это слово разорвет все связи», — сказал Эммануэль Макрон в длинном интервью алжирскому писателю Камелю Дауду во французском еженедельнике Le Point, опубликованном в среду вечером.

«Хуже всего было бы заключить: «Мы приносим свои извинения, и каждый пойдет своим путем», — сказал он.

«Работа памяти и истории — это не баланс всех счетов. Это, напротив, утверждение, что есть что-то невыразимое, что-то неправильно понятое, что-то, может быть, неразрешимое, что-то непростительное», — подчеркнул французский лидер.

Ранее сообщалось, что глава Минкультуры Великобритании заявила, что выступит против возвращения статуй, вывезенных из Парфенона в Грецию.