Замглавы Еврокомиссии: Украина не станет членом ЕС до тех пор, пока там находятся российские военные

Заместитель главы Еврокомиссии дал понять, что пока российские военные находятся на территории Украины, о вступлении страны в ЕС не может быть и речи, пишет DW.

Он подчеркнул, что крайне важно немедленно начать то, что он назвал "процессом, предшествующим присоединению".

"Украина не станет членом Евросоюза до тех пор, пока на ее территории находятся российские военные", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что вся идея заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сделать этот выбор самостоятельно.

"Я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло", — добавил он.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что чрезвычайно важно немедленно начать то, что он назвал "процессом подготовки к вступлению" — помочь Украине провести реформы и новые законы, которые проложат путь к членству.