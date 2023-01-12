La Repubblica: Украина недооценивает превосходство российских сил

Согласно отчету, опубликованному итальянской газетой La Repubblica, украинцы недооценивают численное превосходство российских сил.

"Сотни историй о том, насколько плохи мобилизованные российские солдаты, заставили людей забыть, что в этом конфликте количество равняется качеству: 300 000 человек не могут быть негодными к бою", — пишет издание, комментируя недавно проведенную частичную мобилизацию в России

Автор материала Даниэле Райнери считает, что предвзятые мнения о готовности российских солдат и их оснащении вводят украинцев в заблуждение.

"Существуют неправильные представления о ракетах, а также о мобилизованных и возможностях российской артиллерии", — говорится в статье

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной военной мобилизации. Через месяц министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена и призвано 300 тысяч человек.

В декабре Путин заявил, что из 300 тысяч 150 000 мобилизованных были отправлены в район СВО, из них 77 000 включены в боевые части. Он добавил, что еще 150 тысяч продолжает проходить дополнительную подготовку на полигонах и учебных центрах Минобороны.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян о новой волне мобилизации , которая, по его мнению, может пройти уже в январе. По его словам, Москва готовится ввести военное положение и намерена закрыть границы для мужчин.

В среду, 11 января глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов объявил о призыве лиц моложе до 30 лет в рамках весеннего призыва, который должен пройти в России с 1 апреля по 15 июля.