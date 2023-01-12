Пушков: обстановка в Соледаре подтолкнет НАТО к поставкам танков на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что западные государства, известные своим наиболее негативным отношением к России, могут заключить новое соглашение по поставкам оружия Украине.

Как полагает парламентарий, на ускорение данного процесса повлияли успехи российских войск в Соледаре. Сенатор отметил, что ранее за поставки Украине более новых видов вооружения западного образца, которые ранее не предоставлялись Киеву, в средствах массовой информации высказывались Кондолиза Райс и Билл Гейтс.

По словам Пушкова, в ближайшее время есть все основания ожидать наращивания поставок новых вооружений украинскому режиму со стороны стран Запада и Североатлантического альянса. Как полагает Пушков, по этому поводу в руководстве наиболее враждебных к России государств НАТО формируется консенсус.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский, а также руководители Польши и Литвы соответственно Анджей Дуда и Гитанас Науседа подписали во Львове совместную декларацию, согласно которой планируется дальнейшее продолжение военной, технической, а также гуманитарной поддержки Киеву со стороны данных государств. В частности, предусматривается, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.