Sky News: Киев отвёл часть группировки ВСУ к границе с Беларусью
2023-01-12 17:49
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко утверждает, что часть национальной армии дислоцируется на севере страны рядом с белорусской границей.
12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко дал интервью британскому телеканалу Sky News, где публично заявил, что администрация Киева осуществила ранее принятое решение об отводе части группировки вооружённых сил Украины на север страны к границе с Республикой Беларусь.
По данным Пристайко, украинский Генштаб считает подобную меру необходимой с целью недопущения перекрытия путей поставок Киеву западных вооружений из Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей