Sky News: Киев отвёл часть группировки ВСУ к границе с Беларусью

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко утверждает, что часть национальной армии дислоцируется на севере страны рядом с белорусской границей.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко дал интервью британскому телеканалу Sky News, где публично заявил, что администрация Киева осуществила ранее принятое решение об отводе части группировки вооружённых сил Украины на север страны к границе с Республикой Беларусь.

По данным Пристайко, украинский Генштаб считает подобную меру необходимой с целью недопущения перекрытия путей поставок Киеву западных вооружений из Польши.