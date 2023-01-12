Лукашенко назначил Баса главой боевой подготовки ВС Беларуси
2023-01-12 18:18
Александр Лукашенко поручил назначить генерал-майора Александра Баса начальником боевой подготовки белорусских Вооружённых сил.
12 января Александр Лукашенко подписал президентский указ №7, которым постановил снять генерал-майора Александра Баса с ранее занимаемого поста и назначить командующим боевой подготовкой вооружённых сил Республики Беларусь. Ранее Бас занимал должность начальника белорусского Западного оперативного командования войск.
Известно, что в текущий четверг Беларусь также посетил российский генерал Олег Салюков, который проинспектировал подготовку группировки армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей