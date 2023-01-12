Избавление от хлама в доме дает дорогу позитивным переменам в жизни в целом
Собирательство старых вещей и отсутствие положительных и желанных изменений в жизни имеют неочевидную, но тесную взаимосвязь.
Если человек привержен старым вещам, накапливает их у себя дома на черный день, и постоянно подсознательно ждет этого дня, рассчитывать на то, что жизнь изменится к лучшему, не стоит.
Так устроен наш мозг: он привык цепляться за привычное, что позволяет ему экономить силы.
Но, если ваша задача вырулить на новый вираж в жизни, начинать нужно именно с расхламления пространства, в котором вы живете.
Практика показывает, что такой неочевидный толчок дает начало новым действиям и новым результатам.
После того, как вы избавились от ненужных вещей у себя в доме, наведите порядок у себя в голове.
Проанализируйте, о чем вы думаете в течение дня, есть ли у вас негативные убеждения, которыми вы живете. Их тоже нужно отправить в утиль, ведь из них состоят поведенческие паттерны, которые мешают вашему развитию.
Опубликовано: Эльза Ли