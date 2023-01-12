Привычка осуждать других людей может навсегда испортить жизнь

Осуждение других превращается в черту характера, и свидетельствует о желании человека самоутвердиться за чужой счет.

Людей, привыкших осуждать других и навешивать ярлыки, редко любят. Они часто становятся изгоями, но как быть, если эта привычка стала уже чертой характера?

Если ваши родители часто сравнивали в детстве вас с другими, и сами были склонны к осуждению, не стоит удивляться, если обнаружите эту привычку и у себя.

А еще она свидетельствует о комплексах и низкой самооценке.

Человек, который развешивает ярлыки, чувствует свое превосходство и иллюзию достоинства только когда унижает других.

Но это препятствует его собственному развитию, ведь сравнение в свою пользу ведет ко временному самоуспокоению: я на высоте, ничего делать не надо.

Попробуйте поставить себя на место человека, которого осуждаете. Если вы почувствовали беззащитность, тревогу, злость или обиду, есть повод поработать со своей самооценкой.