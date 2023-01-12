Командир полка Кадырова Чалаев опроверг слухи о сдаче в плен бойцам ВСУ

Возглавляющий полк имени Кадырова Замид Чалаев утверждает, что он не сдавался украинским войскам.

12 января высокопоставленный чеченский военный Замид Чалаев, ранее удостоенный звания Героя России, опубликовал новое сообщение в соцсетях, где публично опроверг слухи о своей сдаче в плен вооружённым силам Украины в зоне боевых действий.

В своём сообщении Чалаев иронично отмечает, что чеченцы, которые оказываются в окружении, обычно представляют большую опасность для противника, ввиду чего именно силы неприятеля не могут спастись бегством.