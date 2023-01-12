Командир полка Кадырова Чалаев опроверг слухи о сдаче в плен бойцам ВСУ
2023-01-12 18:34
Возглавляющий полк имени Кадырова Замид Чалаев утверждает, что он не сдавался украинским войскам.
12 января высокопоставленный чеченский военный Замид Чалаев, ранее удостоенный звания Героя России, опубликовал новое сообщение в соцсетях, где публично опроверг слухи о своей сдаче в плен вооружённым силам Украины в зоне боевых действий.
В своём сообщении Чалаев иронично отмечает, что чеченцы, которые оказываются в окружении, обычно представляют большую опасность для противника, ввиду чего именно силы неприятеля не могут спастись бегством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей