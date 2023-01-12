Американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал о критическом положении украинской армии из-за внезапных российских атак.

Издание 19FortyFive опубликовало интервью с американским подполковником Дэниелом Дэвисом, который утверждает, что неожиданные российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины помешали Киеву оперативно снабжать национальную армию всем необходимым, включая горючее, из-за чего ВСУ переживают состояние "логистического кошмара".

По мнению Дэвиса, западные средства массовой информации не должны вводить в заблуждение граждан своих стран, рассказывая им о военных победах украинской армии.