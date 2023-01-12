Живее всех живых: объявленный умершим певец Шарлот вышел на связь

В прошлом году музыкант уже пугал подписчиков надписью «R.I.P. 1998–2022». Фанаты тогда решили, что звезда ушел из жизни, но тот вскоре объявился.

Певец Эдуард Шарлот сам вышел на связь с поклонниками после того, как в СМИ появились сообщения о том, что он якобы умер. В видеоролике, который исполнитель опубликовал в Telegram-канале «Рифмы и Панчи», он ест шаурму.

12-го января на странице Шарлота во «ВКонтакте» появилась "новость" о смерти певца, напоминает Рамблер. Соответствующая публикация также была опубликована в официальном сообществе, посвященном его творчеству.

Отец исполнителя Валерий Шарлот не подтвердил, но и не опроверг информацию из соцсетей о смерти сына.

Ранее, в 2022 году, музыкант уже пугал подписчиков надписью «R.I.P. 1998–2022». Фанаты решили, что звезда ушел из жизни, но тот вскоре объявился. Вероятно, это был просто способ привлечения внимания к будущему релизу композиции звезды «Крестьянам дали камеры».

24-летний исполнитель тогда также жаловался на трудности личной жизни. По его словам, родители выгнали его из дома за то, что певец якобы злоупотреблял алкоголем и наркотиками.