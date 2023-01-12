Издание "Коммерсант" утверждает, что Джо Байден оказался в центре нового политического скандала с секретными документами, в который ранее попадал Дональд Трамп.

Вечером четверга российская газета "Коммерсант" сообщила, что Джо Байден, который ранее обвинял экс-президента США Дональда Трампа в незаконном хранении секретных документов и устроил обыск с агентами ФБР в доме политика, теперь сам был уличён в сокрытии сверхсекретной документации разведки об Украине, Иране и Британии.

В "Коммерсанте" отметили, что после того, как Байден начал обвинять Трампа в попытках спрятать документы, бывший президент Соединённых Штатов подвергся преследованию правоохранителей и СМИ, в то время как нынешний лидер страны не испытывает никакого давления со стороны органов правопорядка.