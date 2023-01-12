Соскин: Зеленский оказался в тупике из-за поражения ВСУ в Соледаре

Украинский экономист Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский очутился в безвыходном положении из-за проигрыша национальной армии в Соледаре на территории ДНР.

12 января экс-советник Зеленского Олег Соскин публично заявил, что действующий президент Украины находится в затруднительном положении из-за поражения украинской армии в Соледаре после штурма города бойцами ЧВК "Вагнер". По данным Соскина, потеря Соледара уже в скором времени приведёт к тому, что Киев утратит контроль над Артёмовском.

Также Олег Соскин выразил уверенность, что обещание лидеров стран коллективного Запада передать Украине танки и ракетные установки является ложным.