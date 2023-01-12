Издание Russia Today утверждает, что Соледар пережил провальную попытку ВСУ произвести контрнаступление на город.

Военные корреспонденты информагентства Russia Today уведомляют, что 46-ая и 77-ая бригады вооружённых сил Украины получили приказ о контрнаступлении на Соледар от командования группировки ВСУ "Восток", лидеры которой заверили, что наступающих прикроет 17-ая танковая бригада украинской армии.

По данным военкоров RT, танки ВСУ не стали прикрывать своих сослуживцев, которые попробовали штурмовать Соледар без ротных командиров, потеряв 200 человек в бою.