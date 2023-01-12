Российская сторона освободила из-под стражи ветерана ВМС США

Россия освободила из-под стражи ветерана ВМС США, который девять месяцев содержался под стражей в Калининградской области.

Об этом сообщил переговорщик и бывший американский политик Билл Ричардсон. Он добавил, что Тэйлор Дадли содержался под стражей с апреля 2022 года и был одним из нескольких американцев, которых Ричардсон и власти США пытались освободить.

В четверг, 12 января американец был передан российской стороной в Польшу на погранпереходе Багратионовск-Безледы.

"Здорово, что после шести месяцев напряженных переговоров удалось добиться освобождения Дадли", — сказал Билл Ричардсон, бывший постоянный представитель США при ООН и губернатор штата Нью-Мексико, который вел переговоры между Вашингтоном и Москвой о возвращении ветерана на родину.

35-летний Тейлор Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российскими пограничной полицией в апреле 2022 года после пересечения границы с Польшей в Калининграде. Он был в Польше на музыкальном фестивале, и непонятно зачем пересек границу.

Задержание Дадли, которое правительство США не считало "неправомерным" или основанным на произвольных и дискриминационных мотивах, не получило широкой огласки до четверга, потому что его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались частными.