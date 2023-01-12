Плавать зимой в холодной воде дамам среднего возраста не желательно: опасно для легких

Опасность подстерегает особенно женщин. Такое экстремальное увлечение может привести к серьезному заболеванию легких.

Специалисты объяснили, почему не стоит увлекаться плаванием в ледяной воде зимой людям среднего возраста.

Медики Великобритании приводят в пример здоровую женщину спортсменку, пловчиху, которая является триатлеткой и давно занимается плаванием.

Недавно она была экстренно госпитализирована, после совершения ночного заплыва в карьере. В легких обнаружили жидкость.

В результате долгого нахождения в холодной воде у женщины развился отек легких.

Главные факторы риска в этой ситуации - плавание при низкой температуре и зрелый возраст (пострадавшей 50 лет).

По мнению медицинских экспертов, отек легких часто возникает именно у аквалангистов. Проявляется состояние затрудненным дыханием.

Причиной является появление жидкости в легких, низкий уровень кислорода. Также больных беспокоит сильный кашель.

Некоторые женщины 40-50 лет и иногда старше увлекаются плаванием в холодной воде, рассчитывая таким образом поддерживать себя в хорошей форме.

Считается, что такая процедура помогает улучшить настроение и справиться с неприятными симптомами менопаузы.

Однако, как предупреждают специалисты, именно женщины среднего возраста входят в группу повышенного риска при развитии отека легких во время нахождения в холодной воде.

Опасным является плавание на большие дистанции. Еще больше рискуют дамы с повышенным давлением и заболеваниями сердца.

Как известно, в Великобритании существуют открытые бассейны, которые доступны для посещения круглый год, в том числе и зимой.

В это время года бассейн посещают энтузиасты (число которых растет), которые ищут "эйфорический кайф" от плавания на открытом воздухе зимой.

Однако случай с 50-летней профессиональной пловчихой напоминает о высоких рисках даже для опытных пловцов.