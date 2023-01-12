История о том, как родилось блюдо селедка под шубой в начале 20 века

Блюдо, известное нам как селедка под шубой, в начале века спасло бизнес владельца трактира.

Изобретение находчивого повара Аристарха Прокопцева в начале двадцатого века блюда, которое мы сегодня называем селедка под шубой, помогло спасти бизнес трактирщика Анастаса Богомилова. Владелец трактиров был очень обеспокоен, что посетители часто напивались и портили имущество.

И вот накануне нового 1919 года повар, работавший у Богомилова, Аристарх Прокопцев придумал новое блюдо. Он взял селедку, которая символизировала пролетариат, добавил в нее картошку, как символ крестьян, и свеклу как цвет крови и коммунистического знамени. И заправил все это дело французским соусом провансаль.

Блюдо привело в восторг посетителей таверн Богомилова. Они охотно его заказывали и закусывали. А, поскольку, оно было достаточно сытным и калорийным, то пьянели люди гораздо меньше. Как следствие, и драк, и повреждений имущества оказывалось меньше.