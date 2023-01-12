Ваше желание исполнится всего за несколько дней с помощью силы мыслей

Грамотное использование наших психологических возможностей позволит осуществить желание всего за несколько дней.

Основными причинами, почему желания не сбываются является чрезмерное значение, которое человек придает его осуществлению, и наличие негативных убеждений. Поэтому важно иметь варианты, что будет, если желаемое не осуществится. А проработать негативные убеждения можно написав на одной стороне листа причины, почему желаемое кажется вам недостижимым, а на второй опровергающие это утверждения.

Потом приступайте к технике визуализации. Вам нужно будет расслабиться, и представить желаемое, потом почувствуйте, что оно у вас непременно будет, и отдайтесь позитивным чувствам, которые возникают, когда ваше желание исполняется.

Затем сделайте обратное, осознайте, что желаемого у вас нет, позвольте себе ощутить разочарование, а потом снова представьте, что желание исполняется. Пройдите весь цикл 5-7 раз, и повторяйте упражнение утром и вечером. Вкупе с вашими действиями, у вас все получится.