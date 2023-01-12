Сержант Пшеничный рассказал о пытках российских военных в плену ВСУ

Российский медик-сержант Даниил Пшеничный поделился подробностями о пытках, которые осуществляются над россиянами в украинском плену.

В четверг ранее вернувшийся из плена в Украине российский сержант медицинской службы Даниил Пшеничный заявил, что он и его сослуживцы подвергались пыткам во время нахождения в следственном изоляторе Полтавы. По словам Пшеничного, солдаты ВСУ избивали российских бойцов, причиняя максимальный вред уже раненым военным.

Также в рамках программы "Трибунал. Пытки российских военнопленных" Даниил Пшеничный сообщил, что он смог выжить только из-за того, что стал участником процедуры обмена между Киевом и Москвой.