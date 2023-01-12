Мудрые принципы ведения хозяйства, которые стоит взять из опыта наших бабушек

Наши бабушки знали, как вести дом минимальными средствами, но так, чтобы было уютно: 10 дельных советов.

Делать уборку с наступлением каждого нового сезона года отличный принцип поддержания порядка, которому раньше женщины следовали неукоснительно. А еще старались не накапливать грязь и беспорядок. Гораздо проще сразу помыть посуду после обеда или вытереть пролитое. При этом лучше использовать простые средства вроде уксуса, соды и хозяйственного мыла, а не вредную современную химию.

Для отбеливания вещей эффективно подходит лимонный сок, растворенный в воде. А вот хозяйственные тряпки можно не покупать, а сделать из старых вещей.

Также не стоит выбрасывать потемневшее от времени постельное белье. Его можно выкрасить в приятный цвет с помощью обычного чая, и пользоваться дальше. Но главный совет: введите в правило каждый день поддерживать чистоту, не давайте пространству сильно загрязняться, и вести дом станет легче!