Обезвредить грибок на стенах можно простыми методами, доступными каждому

Появление вредного грибка на стенах может принести вред здоровью, поэтому важно не упустить момент, и избавиться от него своевременно.

Как только вы обнаружили на стене характерные темные пятна, свидетельствующие о появлении грибка, необходимо сразу же сделать антисептическую обработку, чтобы не дать ему распространяться дальше.

Для этого нужно сделать замер поврежденной площади, к которой добавить пару сантиметров свободной от грибка. После этого следует отодрать штукатурку или обои с поврежденного участка и обработать указанную площадь купленным заранее антисептиком, при этом используя респиратор и резиновые перчатки для безопасности.

А вот предотвратить появление грибка можно, соблюдая простые гигиенические правила. Следите за работой вентиляции в санузле, регулярно проветривайте комнаты с допуском солнечного света, и при покупке домашних растений, поинтересуйтесь, не могут ли они спровоцировать появление грибка на стенах.