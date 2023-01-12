Области жизни, на которых ни в коем случае нельзя экономить
Экономное расходование средств может повысить материальное благополучие за счет отказа от приобретения ненужных вещей, но есть те сферы, на которых экономить запрещено.
Некоторые люди начинают экономить буквально на всем, и это приводит к плачевным последствиям. Качество жизни неизбежно снижается, и добавляется еще ворох проблем. Проанализируйте, не склонны ли вы экономить та самых основных своих потребностях.
Экономия под запретом, если это касается здоровья и медицинского обслуживания, поскольку потерянное здоровье потом вернуть не всегда получается. То же касается и качества питания, особенно, если вы привыкли брать уцененные продукты. Обязательно смотрите сроки их годности, чтобы не навредить себе.
Образование и отдых еще две сферы, где экономия будет неуместной. Если человек не получает достаточно отдыха и позитивных эмоций, он рискует выгореть на работе, и скатиться в депрессию. А чтобы расти личностно и профессионально, обязательно постоянно повышать уровень своих знаний, и на это тоже стоит регулярно откладывать деньги.
Опубликовано: Эльза Ли