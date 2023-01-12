Жестокость современных подростков может сильно шокировать: и откуда в них столько негатива

Недавно видела, как группа подростков пинала пожилую женщину, и была в шоке: в мои детские годы такого мы и помыслить не могли.

Меня никак нельзя причислить к ненавистникам детей. Я их очень люблю. Не только своих, но и чужих тоже. Но, порой, когда я вижу, какими ни могут быть, особенно подростки, жестокими и беспринципными, невольно хватаюсь за голову.

Недавно я стала свидетельницей картины, которая поразила и возмутила меня до глубины души. Пара пятнадцатилетних подростков пинала на автобусной остановке пожилую женщину. Они были уверены в своей безнаказанности, и весело смеялись над своими действиями.

Я схватила одного из них, чьих родителей знала, отвела домой, и рассказала, что творит их чадо. И, что вы думаете, родители тоже посмеялись, мол, ничего такого, это же дети. Я была в шоке, и до сих пор не могу отойти. Мы в детстве тоже посмеивались и подначивали друг друга, но взрослые для нас были для таких шуток под запретом. Не понимаю, куда катится этот мир!