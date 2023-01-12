Окна будут дольше сверкать, если соблюдать несколько тонкостей во время их мытья
Есть несколько секретных способов, которые предотвращают оседание грязи на окнах.
Чтобы сохранить нервы и сократить время мытья окон, нужно использовать средство с добавлением уксуса.
Раствор готовится таким образом: на 6-8 литров воды добавляется половина столовой ложки средства для мытья посуды (оно может быть любым) и столовая ложка уксуса. Чем грязнее окно, тем больше нужно уксуса.
Сначала окно моют смоченной в растворе мягкой тряпкой, а затем насухо протирают полотенцем. Этот раствор оставляет на стеклах тонкую защитную пленку, и они надолго остаются чистыми.
Также для мытья окон можно приготовить раствор с добавлением глицерина и нашатырного спирта: на 3 чайные ложки воды идет 7 чайных ложек глицерина и несколько капель нашатыря.
Еще один хороший вариант - раствор без добавления нашатырного спирта: 100 миллилитров воды, колпачок кондиционера для одежды и 1 столовая ложка глицерина.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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