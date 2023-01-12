Попавшие в плен к войскам России украинские солдаты рассказывают об иррациональных распоряжениях своего командования.

В четверг военные корреспонденты информагентства "Русская весна" пообщались с пленными бойцами вооружённых сил Украины, которые утверждают, что они сдались российским солдатам из-за предательских приказов от собственного командования, которое отправило представителей ВСУ в заведомо проигрышный бой, не обеспечив им прикрытие.

Один из опрошенных с позывным "Киянин" также сообщил, что наиболее тяжёлой ситуация для украинской армии остаётся на Артёмовском участке фронта.