NI: ВСУ ждут проблемы из-за поставок БМП из Франции, Германии и США
Издание National Interest рассказало о трудностях, с которыми украинские войска столкнутся, получив новые пакеты западной военной помощи.
В четверг военные аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен опубликовали колонку для газеты The National Interest, где выразили уверенность, что решение Соединённых Штатов, Германии и Франции поставить Украине три разных вида боевых машин пехоты обернётся проблемами для ВСУ, поскольку каждый из этих видов техники требует особенного обслуживания и оснащён разными ракетными комплексами.
По мнению Хазена и Сало, поставки Киеву БМП Bradley, Marder и AMX-10RC создаст путаницу в украинских войсках, принеся им больше вреда, чем пользы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
По фото, выложенным в соцсетях, можно многое понять об их владельце
Многие люди любят делиться своими снимками. Но кто-то увлекается селфи, кому-то ближе природные пейзажи, а другие всем показывают своих детей. Психологи рассказали, как по этим фото можно определить ключевые черты личности.Подробнее...
-
-