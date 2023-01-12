NI: ВСУ ждут проблемы из-за поставок БМП из Франции, Германии и США

Издание National Interest рассказало о трудностях, с которыми украинские войска столкнутся, получив новые пакеты западной военной помощи.

В четверг военные аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен опубликовали колонку для газеты The National Interest, где выразили уверенность, что решение Соединённых Штатов, Германии и Франции поставить Украине три разных вида боевых машин пехоты обернётся проблемами для ВСУ, поскольку каждый из этих видов техники требует особенного обслуживания и оснащён разными ракетными комплексами.

По мнению Хазена и Сало, поставки Киеву БМП Bradley, Marder и AMX-10RC создаст путаницу в украинских войсках, принеся им больше вреда, чем пользы.