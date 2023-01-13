Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил об отсутствии угроз Украине со стороны Беларуси

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят никаких признаков подготовки в Беларуси наступательных операций на Украину.

12 января пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Патрик Райдер в ходе брифинга заявил о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Республике Беларусь, оценивая уровень угроз Украине.

Райдер сообщил, что на данный момент нет никаких признаков каких-либо наступательных операций на Украину, невзирая на российско-белорусские военные учения.