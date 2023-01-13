Американский подполковник Дэвис: российские военные ракетными ударами разрушили цепочки поставок оружия ВСУ

Американский подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что ракетные удары российских военных разрушили цепочки поставок оружия ВСУ.

В своей статье для 19FortyFive он пишет, что у ВС РФ есть существенное преимущество по высокоточным ракетам и артиллерии.

По мнению Дэвиса, именно это позволило нанести серьезные повреждения объекта украинской энергетической инфраструктуры.

Он также заявил, что отставные генералы США дают общественности западных стран недостоверную информацию о хороших перспективах ВСУ.