Американский подполковник Дэвис: российские военные ракетными ударами разрушили цепочки поставок оружия ВСУ
2023-01-13 00:01
Американский подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что ракетные удары российских военных разрушили цепочки поставок оружия ВСУ.
В своей статье для 19FortyFive он пишет, что у ВС РФ есть существенное преимущество по высокоточным ракетам и артиллерии.
По мнению Дэвиса, именно это позволило нанести серьезные повреждения объекта украинской энергетической инфраструктуры.
Он также заявил, что отставные генералы США дают общественности западных стран недостоверную информацию о хороших перспективах ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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