Украинская армия потеряла около 200 солдат убитыми во время провальной контратаки, осуществлявшейся на легкой технике, на город Соледар ДНР.

11 января Telegram-канал «RT на русском», ссылаясь на данные радиоперехватов, сообщил о том, что вчера утром, 10 января 2023 года, отступившие из Соледара Сухопутные войска Вооружённых сил Украины безуспешно пытались прорвать окружение на французских бронетранспортёрах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound.

Российские войска оперативно обнаружили и уничтожили дежурным звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой подразделения украинской армии.

Отмечается, что во время провальной контратаки украинская сторона потеряла около 200 единиц личного состава убитыми, одна в целях занижения потерь в городе Соледар погибшие были объявлены киевским режимом пропавшими без вести.