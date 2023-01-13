RT: ВСУ потеряли около 200 солдат убитыми во время провальной контратаки на Соледар
Украинская армия потеряла около 200 солдат убитыми во время провальной контратаки, осуществлявшейся на легкой технике, на город Соледар ДНР.
11 января Telegram-канал «RT на русском», ссылаясь на данные радиоперехватов, сообщил о том, что вчера утром, 10 января 2023 года, отступившие из Соледара Сухопутные войска Вооружённых сил Украины безуспешно пытались прорвать окружение на французских бронетранспортёрах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound.
Российские войска оперативно обнаружили и уничтожили дежурным звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой подразделения украинской армии.
Отмечается, что во время провальной контратаки украинская сторона потеряла около 200 единиц личного состава убитыми, одна в целях занижения потерь в городе Соледар погибшие были объявлены киевским режимом пропавшими без вести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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