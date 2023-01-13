Захарова: Бербок приехала в Харьков сфотографироваться для «картинки»
2023-01-13 01:15
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавний визит Анналены Бербок в Харьков.
13 января Мария Захарова пообщалась с журналистами "Первого канала", где публично заявила, что недавняя поездка министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Харьков был совершён исключительно для "картинки", поскольку политик не привезла с собой никаких документов для подписания с украинскими коллегами.
По мнению Захаровой, Бербок в очередной раз посетила Украину, чтобы "сфотографироваться" для немецких избирателей, создав у них видимость активной работы администрации Берлина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей