Украинский военный рассказал CNN, как командование ВСУ бросило бойцов под Соледаром

Украинский военный рассказал журналистам CNN по телефону, что командование ВСУ бросило солдат под Соледаром.

Он сказал, что русские военные уже находятся в городе. По его словам, если приказ к отступлению не будет дан сегодня, ВСУ уже не успеют уйти.

Военнослужащий отметил, что командование обещало дать приказ к отступлению, но в итоге просто бросило солдат.

Он рассказал, что у них был приказ держаться до конца. Сейчас у его подразделения есть боеприпасы, но нет воды и еды, имеются раненные.