Пентагон не видит признаков возможного наступления на Украину из Беларуси

Сотрудник Пентагона Патрик Райдер утверждает, что в данный момент наступление на Украину с белорусских территорий маловероятно.

Утром 13 января представитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американская разведка наблюдает за формированием российско-белорусской совместной региональной группировки войск в Беларуси, не видя признаков подготовки России к наступательным операциям на Украину с территорий РБ.

По данным Райдера, действия российско-белорусской группировки в Беларуси носят учебный характер и не указывают на то, что данные подразделения "неминуемо" атакуют Украину.