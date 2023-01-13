Украинская армия перебросили часть сил с фронта на границу с Беларусью

Украинская армия перебросила часть своих сил на север страны, на границу с Беларусью, заявил посол в Лондоне, Вадим Пристайков интервью Sky News.

"Нам пришлось отвести войска с фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не перережут линию, связывающую нас с Западом", - сказал он.