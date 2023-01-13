Украинская армия перебросили часть сил с фронта на границу с Беларусью

APS
2023-01-13 07:18

Украинский посол в Лондоне сообщил о передислокации части сил ВСУ с фронта на границу с Беларусью.

Украинская армия перебросила часть своих сил на север страны, на границу с Беларусью, заявил посол в Лондоне, Вадим Пристайков интервью Sky News.

"Нам пришлось отвести войска с фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не перережут линию, связывающую нас с Западом", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал войска сохранять повышенную боевую готовность на границе с Беларусью.

Опубликовано: Максим Алексеев











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