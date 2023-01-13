Украинская армия перебросили часть сил с фронта на границу с Беларусью
2023-01-13 07:18
Украинский посол в Лондоне сообщил о передислокации части сил ВСУ с фронта на границу с Беларусью.
Украинская армия перебросила часть своих сил на север страны, на границу с Беларусью, заявил посол в Лондоне, Вадим Пристайков интервью Sky News.
"Нам пришлось отвести войска с фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не перережут линию, связывающую нас с Западом", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал войска сохранять повышенную боевую готовность на границе с Беларусью.
Опубликовано: Максим Алексеев