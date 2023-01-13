Синеют ноги: за лечением Романа Костомарова следит министр здравоохранения РФ

Легендарный фигурист несколько дней назад попал в больницу, его состояние ухудшается.

45-летний Роман Костомаров госпитализирован с сильными болями в груди и кашлем в ночь на 10 января. Спортсмена перевели в профильную больницу в Коммунарке в Москве. Именно здесь практическим с того света врачи вытащили в 2021 году певицу МакSим, сообщает СтарХит.

У фигуриста диагностирована левосторонняя пневмония - в сочетании с гриппом, а также сепсис и интоксикация организма. Он находится в коме, подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, поддерживающими жизнедеятельность организма.

За жизнь звезды сражаются лучшие врачи, не раз состояние Костомарова обсуждали на консилиуме. Однако никто не может понять, почему его состояние только ухудшается.

«В клинику приезжал министр здравоохранения РФ, интересовался состоянием Романа, — сообщил изданию источник. — Спортсмен под круглосуточным наблюдением, он лежит в четырехместной реанимации для кардиобольных. Это самое сильное отделение в Коммунарке. Медики делают все возможное, но боятся давать прогнозы».

Из-за сепсиса тело фигуриста стало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии: не исключено, что на момент заболевания легкие были ослабшими, потому все развивалось очень стремительно. До этого видимых болезней у Романа не было

Близких к нему не пускают, но медики ежедневно докладывают о состоянии Романа его супруге — Оксане Домниной. Буквально неделю назад пара выступала в ледовой сказке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

По словам хореографа Матвея Ставиского, Костомаров во время выступлений «покашливал, однако температуры не было, он не обращался за помощью».