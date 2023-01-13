Захарова обвинила Госдеп США в своём преследовании

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что американский Госдепартамент организовал негативную информационную кампанию против неё.

Утром пятницы сотрудник МИД России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в личном Telegram-канале, что заявила, что Госдеп Соединённых Штатов и подконтрольные ему СМИ "взялись не по-детски" за её персону, начав интенсивно распространять порочащие честь материалы.

В частности, Захарова утверждает, что на сайте американского Государственного департамента появилась её фотография, на которой большими красными буквами написано слово "ложь".