13 января в РФ отмечают День российской печать: история праздника и существующие традиции

13 января 2023 года - профессиональный праздник печатной прессы РФ. В этот день принято поздравлять редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров - всех, кто имеет отношение к созданию газет и журналов.

13 января 1703 года появилась первая регулярная российская газета. В этот день состоялся дебютный выход издания "Ведомости".

Первый тираж составил 1000 экземпляров, а редактировал номер сам Петр Первый.

Русский царь активно приобщал население к печатной прессе. Для этого открывались рестораны, куда люди специально приходили для чтения.

Здесь их бесплатно поили чаем и угощали сладостями.

В газетах в основном писали о реформах, приводились их разъяснения и объяснялась необходимость их принятия для развития государства.

Первая в стране типография возникла в Москве, затем они появились в других городах России.

В северной столице государства газеты печатали в здании, которое принадлежало директору оружейной - Михаилу Аврамову.

Он преобразил газетные издания, добившись от императора позволения о печатании не только законодательных новостей, но и заметок о других событиях общественно-политического характера.

В 1870 году люди уже могли подписываться на периодические издания. В 1914 году на территории России было уже свыше 3000 печатных изданий.

Праздник российской печати был учрежден в СССР. Тогда его отмечали 5 мая в честь открытия газеты "Правда".

Когда Советский Союз распался, дату перенесли на 13 января - на день основания первых российских газет.

Сегодня в этот день поздравления и подарки принимают сотрудники, которые помогают создавать печатную прессу.

Также своим профессиональным праздником 13 января могут считать работники, которые трудятся на просторах интернета в цифровых средствах массовой информации - в изданиях электронного формата.

Праздничные торжества проводятся на государственном уровне и в частном порядке на местах.

Проходят официальные награждения, премирования сотрудников, организуются слеты, конференции, форумы.

В этот день выдаются специальные граны и стипендии авторам прогрессивных и креативных проектов.